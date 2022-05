1 jaar na zoektocht naar Jürgen Conings: voor buurtbewoners in Dilsen-Stokkem is het alleen nog een herinnering

Vandaag is het 1 jaar geleden dat de zwaarbewapende beroepsmilitair Jürgen Conings spoorloos verdween. Voor de bewoners van de wijk Grote Homo in Dilsen-Stokkem was dat toen hét gespreksonderwerp want de auto van Conings werd in hun wijk, vlakbij het bos teruggevonden. Dagenlang zagen ze politie- en legervoertuigen af en aan rijden. Nu de rust er is teruggekeerd, blikt buurtbewoner Denny Bonnet op Radio 2 terug.