10 bibliotheken in Waasland worden binnenkort 1 grote regiobib

10 bibliotheken in het Waasland gaan nauwer samenwerken en 1 grote regiobib vormen. Door de samenwerking ontstaat er een grotere collectie boeken waaruit leners kunnen kiezen. Een lener kan ook een boek ontlenen in de ene bib, en het terugbrengen in een andere bib. De bibliotheken gaan een eigen transportsysteem gebruiken om de boeken gemakkelijk van de ene bib naar de andere te brengen.