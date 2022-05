Spookrijdster uit Kortrijk veroorzaakt ongeval in Noord-Frankrijk: 4 doden

Begin mei veroorzaakte een vrouw uit Kortrijk een dodelijk verkeersongeval toen ze aan het spookrijden was op de snelweg. Aan de tolpoort in Fresnes-lès-Montauban in Frankrijk maakte de vrouw plots rechtsomkeer op de snelweg en reed ze terug in de richting van waar ze kwam. Waarom de vrouw dat deed, is niet duidelijk. Na enkele kilometers botste de vrouw met haar auto op een tegenligger.

De vrouw uit Kortrijk stierf ter plaatse. Maar ook de bestuurder van 21 van de andere wagen en de vrouwelijke passagier van 19 kwamen om het leven. De 15-jarige broer van de vrouwelijke passagier raakte levensgevaarlijk gewond en overleed een dag later aan zijn verwondingen. De 3 jonge slachtoffers woonden in Noord-Frankrijk in de buurt van Arras. De broer en zus werden vorige week samen begraven. Ook de vrouw uit Kortrijk werd intussen begraven.