70 jaar oude schildpad Jan ontsnapt uit tuin in Boortmeerbeek: “Vader kreeg ze nog voor zijn communie”

Het is de eerste keer dat schildpad Jan is ontsnapt, maar Mathilde ontsnapte eerder al eens: “Ooit is ze weggelopen, maar toen zat ze gewoon bij de achterburen. Mijn tuin is wel goed afgesloten, maar het zijn echte ontsnappers want ze hebben toch ergens een plek gevonden om door te kruipen. Ik vermoed ergens in de groententuin.”

Chris gaat nu verder op zoek naar Jan en belooft een beloning voor diegene die haar schildpad Jan terugbrengt.