Al 252 bestuurders beboet voor GSM-gebruik achter het stuur in Halle-Vilvoorde

Tussen 1 en 12 mei zijn zo al 252 bestuurders betrapt en beboet. In de politiezone Dilbeek alleen al waren er dat 84, dat zijn er gemiddeld 6 per dag. "Het is evenwel niet de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te beboeten", gaat Van Wymersch verder. "We willen net dat dit aantal daalt en dat de mensen net minder afgeleid achter het stuur zitten met een GSM of tablet in de hand. Want dat is gewoon gevaarlijk."