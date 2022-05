Denise Vandevoort (65) stopt als Leuvens schepen: "Kanker heeft me doen beseffen dat er meer is dan werk"

Vandevoort is 65 jaar en kreeg in 2020 te horen dat ze borstkanker had. Ze is intussen hersteld, maar toch heeft het haar beslissing om te stoppen mee beïnvloed. “De ziekte heeft me wel doen beseffen dat er meer is in het leven dan enkel werken, hoe waardevol dat werk ook is”, zegt Vandevoort. “Ik ben 65 en vind het tijd voor mijn pensioen. Mijn engagement en liefde voor de stad blijven uiteraard, maar ik kijk er ook naar uit om meer tijd te hebben voor ander engagement, voor familie, vrienden en om te genieten van grote en kleine dingen. En om eindelijk tijd te hebben om mijn zolder te verbouwen (lacht). Ik kan terugblikken op prachtige jaren, vol warme ontmoetingen met ontzettend veel mensen die zich op allerlei manieren inzetten voor Leuven.”