Antwerps archeologisch depot voor het eerst open voor bezoekers

"We staan nu in de transitruimte", steekt archeologe Sofie Scheltjens van wal. Met een mondmasker en plastic handschoenen opent ze een zak met vondsten uit Berlaar. "Dit is hout van 1.000 jaar geleden uit de Hoge Middeleeuwen. We zien een vierkanten houten bekisting van een waterput maar mijn archeologenhart bloedt", zegt Scheltjens.

"Ik zie een beetje schimmel en er kruipen ook beestjes. Dit stuk vormt een gevaar voor de andere vondsten die zijn binnengebracht. Dit hout moet daarom in deze ruimte in quarantaine blijven. De andere opgegraven spullen zoals aardewerk en potscherven, kunnen we wassen en proper maken in de ruimte hiernaast." Hoe dat eraan toegaat, ontdek je in de klank hieronder.