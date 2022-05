Antwerpse komiek Jan Van Dyke viert 50 jaar carrière met een jubileumshow

Jan Van Dyke vindt Sofie de strafste zangeres van Vlaanderen en ook zij mocht niet ontbreken in zijn show. "Ik heb Jan leren kennen tijdens een televisieshow in de jaren 70. Hij maakte toen al een enorme indruk op mij", vertelt Sofie. "Hij deed toen vooral visuele acts en sprak niet zoveel. Dat is pas later gekomen. Jan is een perfectionist en hij heeft over alles tot in de puntjes nagedacht. Hij is uniek in zijn genre en met ouder te worden beheerst hij alles op het podium nog beter, van grappig zijn tot kwaad worden en dat alles met een ongelooflijke mimiek."



"De Show Van m'n Leven" met Jan Van Dyke, Kobe Van Herwegen, Sofie, Goele De Raedt, Patrick Onzia, Franky Boy en de Lou Roman band speelt vanaf 27 mei in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Meer informatie vind je hier.