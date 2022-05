Frontman Eagles of Death Metal getuigt over aanslag Bataclan: "Ik heb het de daders vergeven"

"We renden maar wisten niet waar we waren", vertelde Galindo over de vlucht uit de Bataclan. Ze sprongen in een taxi die hen naar het politiecommissariaat bracht, waar ze ook concertgangers aantroffen, besmeurd met bloed.



"Ze (de daders) wilden de muziek, of de joie de vivre, het zwijgen opleggen, maar ze hebben gefaald", zei Jesse Hughes nog. Hughes, die bekend staat als een conservatieve christen, had in de eerste jaren na de aanslag in de Bataclan ophef veroorzaakt door te insinueren dat de bewaking van de zaal bij de aanslag betrokken was en dat het een groot moslimcomplot was. Maar vandaag zei hij in de rechtszaal dat hij de terroristen, "die arme zielen", heeft kunnen vergeven. "Ik bid voor hen en voor hun zielen", zei hij.

Hughes eindigde zijn getuigenis met een citaat van rocker Ozzy Osbourne: "You can't kill rock'n'roll" ("Je kunt rock 'n' roll niet vermoorden").