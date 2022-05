Bedrijf uit Ingelmunster mag helpen met restauratie van Notre Dame in Parijs

Group Monument heeft van de Franse overheid officieel de opdracht gekregen om mee te werken aan de heropbouw van de Notre Dame in Parijs. 3 jaar geleden werd de kathedraal getroffen door een gigantische brand. De torenspits van de kathedraal stortte daarbij in. Tegen 2024 zou er terug publiek moeten binnen kunnen, maar zelfs dan zal er nog 10 tot 15 jaar moeten doorgewerkt worden om alles gerestaureerd te krijgen. De kosten worden op enkele miljoenen euro's geschat. Group Monument is uiteraard fier om aan zo'n prestigieus project te mogen meewerken. "Dit is toch wel de restauratie van de eeuw", vertelt Ghislain Claerbout die ingenieur is in het bedrijf. "Wij zijn weerhouden voor de restauratie van de twee puntgevels van de transept, dat is de dwarsbeuk van de kathedraal."