BEKIJK - "Wat hier gebeurd is, is terrorisme, binnenlands terrorisme", zegt president Biden na schietpartij in Buffalo

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de racistische moordpartij van afgelopen weekend in Buffalo omschreven als terrorisme. Tijdens een bezoek dinsdag aan Buffalo in de staat New York hekelde hij ook het "gif" van de theorie van de witte suprematie, die niets te zoeken heeft in de Verenigde Staten. "Zij die beweren van Amerika te houden hebben veel te veel zuurstof gegeven aan de angst en de haat", zei Biden. "Ik veroordeel zij die de leugen van witte suprematie gebruiken en verspreiden voor politiek gewin of geldgewin."