Bestuurder bestelwagen komt om bij ongeval op E17 in Kruibeke

Op de E17 is een dodelijk ongeval gebeurd in de file richting Antwerpen. Een vrachtwagenchauffeur merkte de traagrijdende voertuigen te laat op en reed achteraan in op een bestelwagen. Die kwam op zijn beurt terecht tegen de vrachtwagen die voor hem reed. De bestelwagen raakte volledig geplet tussen de twee vrachtwagens. Voor de chauffeur kon geen hulp meer baten, hij was op slag dood.

Door het ongeval is er nog steeds verkeershinder op de E17 in de richting van Antwerpen.