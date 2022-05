Brand in Geluwe: buurtbewoners moeten ramen en deuren gesloten houden wegens asbestgevaar

In een loods van een landbouwboerderij in Geluwe is een brand uitgebroken, met hevige rookontwikkeling. "Er zou asbest aanwezig zijn, dus we raden ten sterkste aan om ramen en deuren te sluiten. Het is ook belangrijk om de airconditioning of luchtverversing uit te schakelen", reageert Glenn Verdru van politiezone Arro. Volgens de eigenaar zit er geen asbest in de rook. Een dakwerker zou de asbestplaten er hebben afgehaald omdat het dak schade had opgelopen tijdens een vorige storm.

Ondertussen probeert de brandweer het vuur verder te doven. Het was een seizoensarbeider die de landbouwer verwittigde. Ze slaagden erin om enkele tractoren buiten te rijden. In de loods lag enkel nog hout en stro. Die is volledig vernield. Bij de brand raakte niemand gewond.