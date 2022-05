Brand vernielt gloednieuwe B&B in Steenokkerzeel

De brand brak kort voor 5 uur maandagavond uit in een gloednieuwe B&B in Steenokkerzeel. Er waren geen gasten in de B&B en ook de eigenaars waren niet thuis. Er vielen dus geen gewonden. Maar de woning is wel zwaar beschadigd. Dat is een heel pijnlijke zaak voor eigenaar Patrick, want hij had de zaak de voorbije jaren grondig vernieuwd. "De B&B is zondag officieel open gegaan voor ons", vertelt Patrick, "en op 1 juli zouden de eerste klanten komen voor de business B&B. We hebben er 2,5 jaar aan gewerkt, het dak is volledig weg en de B&B staat volledig onder water", zegt een geëmotioneerde eigenaar Patrick.