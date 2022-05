Brusselse politie betrapt rodeorijder met kind van 7 op achterbank op de Heizel

Zaterdagavond 14 mei hield een patrouille een bestuurder tegend, die te snel reed op de Eeuwfeestlaan. Daarbij bracht hij voetgangers en andere weggebruikers in gevaar. Toen hij werd tegengehouden, bleek er bovendien een 7-jarig kind op de achterbank te zitten. "Zijn rijbewijs is meteen voor 2 weken ingetrokken en de wagen werd bestuurlijk in beslag genomen", licht Van den Keere toe.

Niet veel later werd een ander voertuig opgemerkt dat tegen 80 km/u door de zone 30 in de buurt van de Jean Sobieskilaan reed. "De bestuurder maakte zich ook schuldig aan gevaarlijk rijgedrag en werd tegengehouden. Ook zijn rijbewijs werd voor 2 weken ingetrokken en zijn wagen is in beslag genomen", zegt Van de Keere.