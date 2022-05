CHECK - Ja, het Finse leger gebruikt(e) hakenkruis als embleem... maar dat heeft niets met nazisme te maken

In West-Europa associëren we het hakenkruis in de eerste plaats met het nazisme. Adolf Hitler adopteerde de swastika in 1920 als symbool van zijn partij, de NSDAP. Die partijvlag stond na de machtsgreep van Hitler model voor de vlag van het Duitse Derde Rijk. Het hakenkruis verwees daarbij naar Hitlers theorieën over het 'Arische ras'.



Maar een swastika of hakenkruis is een veel ouder symbool, dat je in heel wat culturen over de hele wereld terugvindt. Het komt al duizenden jaren voor op het Indiase subcontinent, waar het een specifieke betekenis heeft in verschillende religies zoals het boeddhisme, het hindoeïsme of het jaïnisme. Maar ook in archeologische vondsten uit het oude Troje of in motieven uit de Europese IJzertijd kan je geregeld hakenkruizen aantreffen.



Op het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw was de swastika in West-Europa een courant symbool geworden, vaak geassocieerd met geluk. Hakenkruizen kwamen bijvoorbeeld voor in het oude logo van het Deense bier Carlsberg, op Britse spaarzegels uit de Eerste Wereldoorlog, en zelfs op badges van de scouts.