Concerten op unieke locatie: in oude ventilatietunnel van de mijn in Genk

Voor mensen die in de mijn gewerkt hebben of in de cités wonen, zijn die mijntunnels waardevolle plaatsen, zo begint Gianmarco Cellini zijn uitleg. "Toen ik terug in C-mine kwam dacht ik, we moeten iets in die ondergrond doen, en zie, nu zaterdag is effectief al het eerste concert."

Het zijn unieke concerten, gaat Gianmarco verder. "Het gaat om artiesten die hun set aanpassen, bands die akoestisch iets komen doen bijvoorbeeld, of a capella of solo, dus iets helemaal out of the box." Het is ook geen grote ruimte, hoewel het nog meevalt in zo een luchtschacht. Maar het zijn sowieso kleinschalige concerten, voor een vijftigtal mensen."