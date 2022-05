Eén jaar geleden verdween militair Jürgen Conings: wake-upcall voor het leger, is er sindsdien iets veranderd?

Niet voor niets heeft OCAD twee psychologen in dienst die trachten via psychologisch onderzoek een inschatting te maken van de dreiging. Dat is geen evidente taak omdat informatie daarover niet altijd voorhanden is. Binnen- en buitenlandse inlichtingendiensten zeggen dat hier nog veel winst te rapen valt. Als het gevaar schuilt in het hoofd van iemand, moet je in dat hoofd kunnen kijken, zo luidt de omstreden gedachte. Het is immers niet evident voor psychologen en psychiaters om informatie uit vertrouwelijke gesprekken met hun patiënten te delen met veiligheidsdiensten.