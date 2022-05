Beetje beweging in Libanese politiek: onafhankelijke kandidaten breken door, sjiitisch blok verliest meerderheid 

Dat dertien zetels naar onafhankelijke kandidaten gaan die zich buiten de sectarische scheidslijnen aan de kiezer presenteren, wordt door waarnemers gezien als een voorzichtig signaal van vernieuwing.

Dat is niet het enige slechte nieuws voor Hezbollah. Ook binnen het christelijke blok verschuift er wat. De partij Libanese Krachten wordt met 19 zetels de grootste christelijke fractie. Dat gaat ten koste van de Vrije Patriottische Beweging van president Michel Aoun - een bondgenoot van Hezbollah. Die zou drie zetels verliezen en terugvallen op 17.

Het lijken kleine verschuivingen, maar omdat buitenlandse mogendheden altijd meekijken over de schouder van de Libanese politiek zijn ze niet onbelangrijk. De winnende Libanese Krachten genieten immers de steun van Saudi-Arabië. Hezbollah is, zoals bekend, nauw verbonden met Iran. De stembusslag van zondag heeft de Saudische (en soennitische) invloed dus enigszins versterkt en de Iraanse (sjiitische) een beetje verzwakt - tenminste in het parlement.

Of dat alles de vorming van een regering makkelijker zal maken, is nog zeer de vraag. Het politieke bestel blijft versnipperd en de vernieuwers zullen met hun dertien zetels allicht nog weinig gewicht in de schaal kunnen werpen.