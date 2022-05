Elke dag gemiddeld 130 meldingen  in Gent over sluikstort: oude stadswijken scoren opnieuw slecht

De pakkans in de verschillende wijken ligt niet altijd even hoog. “Sluikstorters vatten is niet eenvoudig maar we boeken wel vooruitgang. Zo is het aantal GAS-boetes in 2021 fors gestegen”, zegt schepen Van Braeckevelt (Groen). In de Dampoortwijk heeft een sluikstorter maar 2 procent kans om gevat te worden, in de Brugse Poort stijgt die kans naar 4 procent, in Sluizeken naar 7. Er zijn dus grote verschillen tussen de wijken. “Daar willen we als stad verder mee aan de slag gaan. Er bestaan, soms per wijk, verschillende aanpakken”, zegt schepen Van Braeckevelt.