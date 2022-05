Na 40 jaar stopt Urbanus met strips: eind oktober verschijnt het laatste album

"Het laatste avontuur", de 200ste strip, is opnieuw een komisch verhaal, maar met een verrassend einde, want omdat Urbanus in één album niet echt heeft meegedaan ("Het dilemma van Cesar") vonden de bedenkers dat hij nog recht had op 1 extra strip om zo ook echt in 200 strips gestaan te hebben. Daarom komt er nog 1 extra stripalbum (nummer 201), dat vanaf 26 oktober te koop zal zijn.

Met ‘Het allerlaatste avontuur’ trekken Willy Linthout en Urbanus een definitieve streep onder hun jarenlange samenwerking. “Stripverhalen maken is een arbeidsintensief en soms stresserend werk. Na veertig jaar hebben we beslist om het vanaf nu wat rustiger aan te doen. We willen er graag in schoonheid mee stoppen. Wij danken onze stripfans om al die jaren onze albums te kopen en te lezen en hopen dat ze er evenveel plezier aan hebben beleefd als wijzelf.”