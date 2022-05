“School zoekt schoonmaakheld”: GO! Mechelen organiseert jobdag voor poetshulpen in Putte

Verschillende scholen van het gemeenschapsonderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg zijn op zoek naar poetshulpen. Met de campagne “School zoekt schoonmaakheld” organiseren de scholen vandaag vanaf 13 uur een jobdag in de hoofdzetel van GO! Scholengroep 5 in Putte. “Het is de perfecte job om te combineren met kinderen en er zijn ook doorgroeimogelijkheden”, zegt poetshulp en teamleider Sara Vannueten bij Radio 2 in Antwerpen.