Gemeente Laarne start kortgeding tegen afvalverwerkend bedrijf wegens overlast door vliegenplaag

Nu het warm weer is, komen er veel vliegen bij en stijgt het aantal klachten van buurtbewoners. "We krijgen meldingen van buurtbewoners die amper kunnen buiten zitten, die ons foto's doorsturen, voor ons is de maat vol." De burgemeester voegt eraan toe dat er al verschillende PV's zijn opgemaakt van de klachten, maar dat er geen gevolg wordt aan gegeven. Eerder, in 2018 was er ook een vliegenplaag bij het bedrijf. "Toen was de oorzaak een deur van de stallen die stuk was", aldus de burgemeester.

Het bedrijf wilde niet reageren.