Gent zoekt 78 miljoen euro: "We zullen personeel snel en duidelijk toekomstperspectief bieden"

Gent moet besparen om een hele hoop extra onvoorziene kosten te kunnen dekken, onder meer door hogere grondstof-, energie- en personeelsuitgaven. Het gezochte bedrag loopt intussen op tot 78 miljoen euro. Dat is een smak geld en dat zal zich ook in de werking van de stad laten voelen, al is het nog onduidelijk hoe. "We willen geen voorafnames doen op de besprekingen", zegt schepen El-Bazioui daarover. Dinsdagnamiddag was er al een eerste overleg met de vakbonden.