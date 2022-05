Gent lanceert tijdens Gentse Feesten een hulp- en meldpunt op de Vlasmarkt

Word je lastiggevallen door dronken bezoekers van de Gentse Feesten? Kan je vriend niet meer op zijn benen staan? Weet je niet meer hoe je thuis geraakt? Met al die vragen zal je terecht kunnen in het hulp- en meldpunt dat vlakbij de Sint-Jacobskerk zal staan. Het idee van zo'n meldpunt is al eerder uitgetest in de Overpoortstraat en bleek een succes.

Initiatiefnemer Matthias Dermout: "Het nachtleven brengt wat overlast met zich mee en dat willen we op een laagdrempelige manier oplossen. We doen dat met een infopunt waar mensen allerlei vragen kunnen stellen en waar ze geholpen worden. Maar je kan er ook terecht om zaken te melden waarvoor je niet meteen naar de politie wil stappen maar die je wel opgevolgd wil zien. En dan wordt er gekeken naar de best mogelijke oplossing voor dat probleem op dat moment."