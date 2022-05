Gft-afval uit de sorteerstraten van Beveren en Kruibeke te vervuild om te kunnen composteren

Maar het afval dat ingezameld wordt via de sorteerstraten is niet altijd even goed gesorteerd. Ibogem deed in samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een sorteeranalyse op de inhoud van enkele ondergrondse gft-containers.

"We schrokken van wat we allemaal terugvonden in het gft-afval", zegt directeur Wim Beeldens, "perfect recycleerbare verpakkingen, papier, karton, zakken restafval, zakken met luiers, tot zelfs stenen en glas. Dus ook afval dat in de andere containers gratis kan weggegooid worden. Toch vreemd dat die ook in de (betalende) gft-containers zaten."