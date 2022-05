Hasselt krijgt 1,2 miljoen euro zodat inwoners zich duurzaam kunnen verplaatsen

Een tweede project is een dataplatform dat de leveringen aan handelszaken efficiënter en veiliger moet organiseren. "Al de handelszaken brengen veel leveranciers op de been", zegt Schepers. "Elke voormiddag rijden er tal van leveranciers naar en door ons centrum. Om ervoor te zorgen dat onze binnenstad ook tijdens deze momenten verkeersveilig én gezellig blijft, is het belangrijk dat we dit verkeer zo efficiënt mogelijk sturen.”

Samen met een externe partner zal de stad Hasselt een digitaal platform ontwikkelen. “Bedoeling is niet enkel om informatie te verzamelen zodat we het verkeer beter kunnen organiseren, we willen die informatie ook ter beschikking stellen aan de leveranciers zodat zij hun planningen kunnen optimaliseren.”