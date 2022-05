Hamet uit Hasselt, kind van zigeuners en homo: "Op IDAHOT kunnen we gewoon "wij" zijn"

"Vandaag is de dag dat we even gewoon "wij" mogen zijn, en kunnen laten zien wie we zijn", zo vat Hamet Ameti, kapper en poetshulp in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, IDAHOT samen. Helaas kan Hamet dat nog niet elke dag ten volle: "Je moet vaak nog rekening houden met de maatschappij. Niet iedereen heet je welkom wanneer je bijvoorbeeld homo bent. Soms roepen mensen mij nog steeds na of roddelen mensen over mij op de werkvloer, maar ik laat me niet zomaar doen."

Persoonlijk was het voor Hamet een moeilijke strijd om zich te outen als homoseksueel. De Hasselaar is afkomstig uit Macedonië en werd geboren in een zigeunerfamilie. "Ik ben de enige zoon in het gezin. Toen ik 18 was heb ik mijn ouders verteld dat ik homoseksueel was, maar dat wilden ze niet aanvaarden. Mijn vader kon er nog iets meer mee om, en wilde er met me over praten, maar vooral mijn moeder had het er heel moeilijk mee."