Hilde Crevits wordt bevoegd voor Welzijn: welke uitdagingen staan CD&V-zwaargewicht te wachten?

De kinderopvang is een ander zorgenkindje waarvoor Hilde Crevits oplossingen zal moeten vinden. Het was de dood van baby in een crèche in Mariakerke die Wouter Beke mee in de problemen heeft gebracht. "De fundamenten van de kinderopvang moeten worden verstevigd", zegt professor Michel Vandenbroeck, docent gezinswetenschappen aan de Universiteit Gent.

De eerste uitdaging hier is het terugbrengen van het aantal kinderen per begeleider. "Dat is nu 8 à 9 per volwassene. Dat moet naar beneden. Dat moet evolueren naar 5", zegt Vandenbroeck. Hij pleit voor een allesomvattend plan voor mensen die in de kinderopvang werken. Nu is de werkdruk in de sector groot, waardoor veel mensen uitvallen. Dat vergroot alleen maar het personeelstekort in de sector.