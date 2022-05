Hubert Brouns over zijn zoon, toekomstig minister Jo Brouns: "Hij wist als kind al duidelijk wat hij wilde"

Hubert Brouns is zelf ook al jarenlang politicus, vroeger voor de CVP, later voor CD&V. Hij was onder meer schepen en burgemeester van Kinrooi in de jaren 80, 90 en 00. In 2013 werd hij als burgemeester opgevolgd door zijn zoon Jo, die nu Vlaams minister wordt.

"Het is niet makkelijk om midden in de legislatuur in te vallen", zegt Hubert Brouns. "Maar Jo heeft heel wat ervaring als kabinetsmedewerker en ik denk wel dat dat heeft meegespeeld in de keuze die de CD&V heeft gemaakt."