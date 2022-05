Bos in Kinrooi illegaal gekapt, Limburgse Milieukoepel dient een klacht in

Volgens de Limburgse milieukoepel is er in Kessenich, een deelgemeente van Kinrooi, illegaal bos gekapt. De eigenaar had toestemming om buiten het broedseizoen een perceel van 2 ha met populieren te kappen, maar volgens de milieukoepel schendt de eigenaar enkele voorwaarden van zijn vergunning.

Jan Vandegoor: "Er stond in de kapvergunning dat de stronken en de struik-en kruidlaag zo veel mogelijk bewaard moesten blijven, maar ik heb foto's gekregen waar de kraan nog op staat en waarin alles genivelleerd is. Bovendien loopt het broedseizoen nog altijd", gaat Vandegoor verder. Dat loopt van 1 april tot 30 juni, dus in die periode werken kan ook niet volgens de kapvergunning."