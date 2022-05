Bierviltje geeft aan dat Jimi Hendrix albumtitel "Are you experienced" in café Le Coq in Brussel bedacht

Pas later ontdekte Coghe dat op het bierkaartje dat hij in zijn zak had zitten in grote ronde graffitiletters letters Are You Experienced stond. Pas een maand later kwam de debuutplaat van Jimi Hendrix met dezelfde titel uit. Toeval? Jean-Noël denkt alvast van niet. Hij is ervan overtuigd dat Jimi Hendrix in Le Coq beslist heeft over de naam van zijn plaat. Het bierviltje is tot op vandaag in het bezit van de journalist.