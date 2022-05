Hoopgevend onderzoek naar wiegendood: kenteken in bloed gevonden voor baby's die risico lopen

Andere experten schreven echter in het New England Journal of Medecine (NEJM) dat onderzoekers "nog maar halfweg" zijn in de zoektocht naar het volledig begrijpen van SIDS en naar het in staat zijn het te voorkomen.

Ze waarschuwen dat preventieve maatregelen tegen SIDS zoals baby's op hun rug laten slapen en de wiegjes leeg houden, voortgezet moeten worden.

De studie is zeer goed, maar "ze zou dat gedrag niet mogen veranderen", zei dokter Richard Goldstein van het Children's Hospital in Boston, de hoofdauteur van het editoriaal over de kwestie in het NEJM.