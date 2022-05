Hoe bescherm je je kind op sociale media? En wat als het misloopt? UGent komt met website vol tips   

"Als je als influencer geld verdient met foto's van je kinderen, kan je je gaan afvragen of het gaat om werk en het kan vallen onder kinderarbeid", gaat Rudders verder. De wet op kinderarbeid beperkt in elk geval het aantal werkuren voor kinderen. "Het klopt dat influenceractiviteiten daar niet ondubbelzinnig onder vallen, maar probeer in te schatten of poseren voor een commerciële post niet aanvoelt als ‘werkdruk’", luidt het in het onderzoek.