KLAAR: Klassieke muziek voor jongeren

Aan de Koningin Elisabethwedstrijd neemt ook een Oekraïner deel, Oleksiy Shadrin (28). Het is een wonder dat hij erbij is want hij vluchtte uit Oekraïne voor de oorlog. VRT NWS sprak met hem over zijn wedervaren en over zijn voorbereiding op wat hij "de Olympische Spelen voor muzikanten" noemt.