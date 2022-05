Knokke-Heist onthult kunstwerk "The Walking Egg" van Koen Vanmechelen: "Verwijst naar vruchtbaarheid"

"The Walking Egg", het kunstwerk van Koen Vanmechelen, is bedoeld als teaser naar zijn tentoonstelling Cosmopolitan Renaissance, die eind oktober in het Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist opengaat. "Met dit kunstwerk geven we de mensen een idee wat ze van mijn tentoonstelling kunnen verwachten", zegt Vanmechelen.

Die tentoonstelling gaat over diversiteit, immuniteit en vruchtbaarheid. Want vruchtbaarheid verbindt mensen in een diverse samenleving met elkaar, legt Vanmechelen uit. "Het is een signatuur van wie ik ben. Het is belangrijk om sterke poten te hebben en sterk in de wereld te staan. Het ei verwijst dan ook naar vruchtbaarheid, dat is de grootste pijler van de samenleving. Zonder die vruchtbaarheid, dan besta je niet. Ik denk dat een ei daar het perfecte symbool voor is. Het is een ei met sterke poten. Met die poten is het mogelijk om de kern van je bestaan, de vruchtbaarheid, dragen."