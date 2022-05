Leuvense studenten voeren actie tegen te hoge huurprijzen: "Het is onmogelijk om nu nog een betaalbaar kot te vinden"

Niet enkel de energiekosten zorgen voor hogere huurprijzen. Projectontwikkelaars kiezen steeds vaker om luxekamers en -studio's te bouwen, die dan ook een pak duurder zijn. Daarnaast is er een groot kwantitatief tekort. Dat is in een studentenstad als Leuven, waar één op de drie van de inwoners student is, heel voelbaar.