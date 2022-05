Londen gaat morrelen aan  Brexitakkoord over de Ierse grens, EU dreigt met tegenmaatregelen

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss gaat een wetsvoorstel indienen dat Groot-Brittannië in staat stelt om een deel van het Brexitakkoord eenzijdig aan te passen. Het gaat dan concreet om de EU-grens voor goederen en levensmiddelen die nu in de Ierse Zee ligt en dus Noord-Ierland voor een deel in de EU houdt. De Europese Unie is "not amused" en dreigt met tegenmaatregelen.