Spotgoedkoop sporen tussen Brussel en Parijs is voorbij: Thalys zet IZY-trein na zes jaar stop

Dat IZY verdwijnt, is niet zo verwonderlijk. Het aanbod was de afgelopen maanden al afgebouwd en de ritten gebeurden ook al met rode Thalys-treinen.

"Dat we alle ritten vanaf 10 juli onder het merk Thalys willen uitvoeren, heeft te maken met duidelijkheid", zegt woordvoerder Matthias Baertsoen. "Klanten zullen voortaan gebruik kunnen maken van alle faciliteiten die Thalys biedt en ze zullen ook makkelijker kunnen omboeken of annuleren. Bovendien garanderen we ook een kortere reistrijd, want alle treinen zullen voortaan via het snelle spoor rijden".