Maatwerkbedrijf Arop uit Wilrijk maakt aparte productielijn voor leerlingen uit bijzonder onderwijs

De leerlingen mogen hetzelfde werk doen als de vaste werknemers van het bedrijf. Zo houden ze zich niet enkel bezig met naai- en stikwerk, maar ook met verpakkingswerk. De Nederlandse patisseriechef Roger Van Damme is alleszins laaiend enthousiast. “Ik ben altijd emotioneel als ik hier buiten kom. Het perfectionisme dat hier heerst, is zo groot dat ik er wel 10 in mijn restaurant zou willen”, aldus Van Damme.