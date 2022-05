McDonald's vertrekt uit Rusland: bouwbedrijf uit Wichelen richtte de eerste vestiging in Moskou in

Het verhaal van de fastfoodketen in Rusland begon op 31 januari 1990: toen opende het allereerste restaurant van McDonald's in wat toen nog de Sovjet-Unie was. Het was met 900 zitplekken een van de grootste vestigingen ter wereld. Voor de Russen was de opening een memorabel moment want alles wat Westers, en zeker Amerikaans was, werd toen nog geweerd. Duizenden Russen stonden in lange rijen te wachten om te proeven van het Amerikaanse "luxeproduct". Zo zijn er om en bij de 34.000 hamburgers over de toonbank gegaan.