Deze unieke tekening van Michelangelo uit adellijke verzameling is vanaf nu te zien in Brugge

De herkomst van de kostbare tekening "De steniging van de heilige Stefanus" van Michelangelo blijft onduidelijk. Van Caloen kocht het werk mogelijk in 1930, samen met andere tekeningen, maar van wie of waar is niet geweten. Pas in 1994 werd de tekening erkend als een echte Michelangelo en steeg de waarde spectaculair. Er zijn zo'n 600 tekeningen van Michelangelo bewaard, maar een compositietekening is zeldzaam. Volgens experts is de Michelangelo uit Loppem daarom 5 tot 10 miljoen euro waard.

Dat heeft Jean van Caloen nooit meegemaakt, hij stierf in 1972. Het familiekasteel was dan al een museum geworden en de tekening zat veilig in een stichting, samen met de andere kunstwerken. Bij de Stichting Jean van Caloen groeide het besef dat zo'n kostbare werken in een groter museum thuishoren, met een professioneel depot.