Het tekort aan neerslag bereikt nu al recordhoogte in Vlaanderen: zijn we op weg naar extreem droge zomer?

"Het is extreem droog op dit moment", zegt professor hydrologie en waterbouwkunde Patrick Willems (KU Leuven). "In combinatie met de hoge temperaturen zorgt dat ervoor dat er veel water verdampt en we nu al een groot neerslagtekort zien in Vlaanderen."

Uit de cijfers van professor Willems blijkt dat het neerslagtekort nu al een recordhoogte bereikt. "Het tekort is op dit moment vergelijkbaar met dat van de extreem droge zomers van 1976 en 2020. Of we ook echt opnieuw een extreem droge zomer gaan krijgen, is moeilijk te voorspellen. Daarvoor is het nog te vroeg op het jaar. Maar het grote neerslagtekort op dit moment is toch een belangrijke graadmeter."