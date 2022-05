Geen John "Music" Miles meer, wel Metejoor en Kool & the Gang op eerste indoor "Night of the Proms" sinds 2019

De "Night of the Proms"-concerten worden al sinds 1985 georganiseerd in het Antwerpse Sportpaleis. Het concept is al die tijd onveranderd gebleven: een klassiek orkest treedt samen op met bekende popartiesten. Die succesformule is door de jaren heen ook "uitgevoerd" naar andere Europese landen en de VS. De populariteit van de concerten en het aantal volle Sportpaleizen is de laatste jaren weliswaar afgenomen.

Sinds 2019 bestaat er in ons land ook een zomerse openluchteditie in Koksijde. Die kon vorig jaar tijdens de coronacrisis toch doorgaan, voor een publiek van 5.000 mensen. De laatste indooreditie in het Sportpaleis dateert al van 2019, voor de coronacrisis.