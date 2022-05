"Nog nooit zo vroeg in het groeiseizoen zo veel extra water nodig gehad": boomkwekers voelen de gevolgen van de aanhoudende droogte

"De droge en de natte periodes verschuiven in het jaar. Vroeger was het natter in de winter, nu is het vaak natter in de zomer en droger in de lente. Dat is een probleem", zegt Kim De Bruyn, die bomen kweekt in Begijnendijk. "Vorige zomer was het heel nat, waardoor veel wortels zijn beginnen te rotten. Bij veel aanplantingen zijn er nu alleen nog wortels in de toplaag. Nu is het extreem droog heel vroeg in het groeiseizoen, terwijl de bomen in blad staan en groeien en dan hebben ze water nodig."