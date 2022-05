Brandweer moet bestuurder bevrijden na ongeval op Antwerpse Ring

Op de Antwerpse Ring is ter hoogte van Berchem een aanrijding gebeurd tussen een auto en een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde iets voor 14 uur. Twee rijstroken raakten versperd en zorgden voor een file in de rijrichting van Gent. De bestuurder van de auto zat niet gekneld, maar moest wel bevrijd worden door de brandweer. De autobestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis.