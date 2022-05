Opblaasbare escaperoom in Tongeren wil aandacht vestigen op chronische darmaandoening

“Morgen hebben we dan het grote IBD-symposium in cc De Velinx in Tongeren waarbij onze artsen en medewerkers dan informatie geven over deze aandoening, de impact en de aanpak er van", gaat Straetemans verder. "Patiënten als eerste lijn hulpverleners krijgen dan meer info en we gaan ons focussen op de samenwerking, omdat er een heel team nodig is om de ziekte goed onder controle te krijgen.”

Je kan de escaperoom nog bezoeken tot 31 mei op de parking van het AZ Vesalius in Tongeren, op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.