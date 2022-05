Antwerps Kansenhuis van Bond Zonder Naam krijgt opfrissingsbeurt

In Antwerpen heeft het Kansenhuis, waar de vzw Bond Zonder Naam genesteld is, een grondige opfrissingsbeurt gekregen. Er zijn onder meer 2 vergaderzalen en extra gespreksruimtes bijgekomen, zodat de bezoekers meer privacy hebben. In het pand, dat vlakbij de Plantin en Moretuslei is gelegen, kunnen mensen die in armoede leven met al hun vragen terecht.