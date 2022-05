Jo Brouns: "Veel goesting om de hand aan de ploeg te slaan"

“Ik heb er zeer veel goesting in om de hand aan de ploeg te slaan, om samen met de collega’s de komende jaren het beste van onszelf te geven”. Die woorden sprak Jo Brouns, die minister van onder andere Landbouw wordt in de Vlaamse regering. De CD&V'er is ervan overtuigd dat zijn partij het tij kan keren in de tweede helft van de legislatuur. "CD&V is meer waard dan wat ze nu is in de peilingen", zo zei hij op een persconferentie