Planeet Frank: over het weer in de ruimte en over eb en vloed in de atmosfeer

Te warm voor de tijd van het jaar, het is een uitdrukking die je vaak hoort. De klimaatopwarming laat zich almaar meer voelen. En dus krijgt Frank elke maand verschillende weer- en klimaatvragen.



Bijvoorbeeld: in een stad is die warmte dikwijls nog veel meer aanwezig dan op het platteland. Hoe komt dat? Wat kunnen we er aan doen?

Een andere vraag gaat over de maan. We weten dat de maan verantwoordelijk is voor de getijden, voor eb en vloed. Maar zijn er dan ook getijden in de atmosfeer?

De zon is de bron van alle leven. Grote uitbarstingen op de zon kunnen het leven hier op aarde beïnvloeden. Ruimteweer-deskundige Petra Vanlommel van het STCE legt uit wat er allemaal kan gebeuren.

Planeet Frank is een maandelijkse podcast over weer en klimaat. De montage is van Jan Goetvinck.

Zelf een vraag over het klimaat of het weer? Je kan ze stellen via planeetfrank@vrt.be, via sociale media met #planeetfrank. Of je kan het formulier hieronder invullen.